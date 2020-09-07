По состоянию на утро 7 сентября в Украине количество инфицированных коронавирусом поднялось до 138 068. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросло на 2174 человека.
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Такие данные согласно с системой мониторинга распространения пандемии СНБО Украины.
Днем ранее, 6 сентября, Минздрав отчитался о 2107 новых случаях.
Всего в Украине с начала пандемии умерло 2864 человека - 31 пациент за последние сутки. Количество выздоровевших достигло 62227 - плюс 379 человека за сутки.
Активных больных по состоянию на 7 сентября 72 585, они продолжают свое лечение.
Больше всего больных обнаружили во Львовской области и г. Киеве.
Коронавирус в Украине: статистика по областям
- Львовская область - 15 881 (+186)
- Киев - 15276 (+244)
- Черновицкая область - 11272 (+163)
- Харьковская область - 10 972 (+139)
- Ивано-Франковская область - 10 348 (+161)
- Ривненская область - 9762 (+102)
- Одесская область - 8525 (125)
- Закарпатская область - 8091 (+42)
- Тернопольская область - 7390 (+165)
- Киевская область - 6278 (+86)
- Волынская область - 5883 (+55)
- Винницкая область - 4406 (+31)
- Житомирская область - 3746 (+68)
- Хмельницкая область - 3195 (+95)
- Днепропетровская область - 2767 (+70)
- Черниговская область - 2372 (+86)
- Черкасская область - 1950 (+56)
- Запорожская область - 1931 (+49)
- Сумская область - 1963 (+105)
- Донецкая область - 1630 (+3)
- Николаевская область - 1665 (+84)
- Полтавская область - 973 (+28)
- Кировоградская область - 858 (+4)
- Херсонская область - 500 (+4)
- Луганская область - 434 (3).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 сентября 2020 в Центр поступило 2123 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 199 986 сообщений о подозрении на COVID-19.
Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 7 сентября
- Сегодня в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Это предусмотрено решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 3 сентября.
- В Украине завершилась первая учебная неделя, которая проходила в условиях карантина, вызванных пандемией коронавируса. Обучение началось не всюду, а иногда сразу после начала ученики и учителя были вынуждены пойти на дистанционные занятия.
- В Украину уже пришла вторая волна коронавируса несмотря на то, что ее ожидали позже. Угроза подхватить болезнь в ближайшие два месяца резко возрастет, прогнозирует политолог Владимир Фесенко.
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