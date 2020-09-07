Зато победили заболевания 62606 жителей страны, 379 пациентов выздоровели за прошедшие сутки.

По состоянию на утро 7 сентября в Украине количество инфицированных коронавирусом поднялось до 138 068. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросло на 2174 человека.

Читайте такжеЧисло случаев коронавируса в Украине превысило отметку в 135 тысяч

Такие данные согласно с системой мониторинга распространения пандемии СНБО Украины.

Днем ранее, 6 сентября, Минздрав отчитался о 2107 новых случаях.

Всего в Украине с начала пандемии умерло 2864 человека - 31 пациент за последние сутки. Количество выздоровевших достигло 62227 - плюс 379 человека за сутки.

Активных больных по состоянию на 7 сентября 72 585, они продолжают свое лечение.

Больше всего больных обнаружили во Львовской области и г. Киеве.

Коронавирус в Украине: статистика по областям

Львовская область - 15 881 (+186)

Киев - 15276 (+244)

Черновицкая область - 11272 (+163)

Харьковская область - 10 972 (+139)

Ивано-Франковская область - 10 348 (+161)

Ривненская область - 9762 (+102)

Одесская область - 8525 (125)

Закарпатская область - 8091 (+42)

Тернопольская область - 7390 (+165)

Киевская область - 6278 (+86)

Волынская область - 5883 (+55)

Винницкая область - 4406 (+31)

Житомирская область - 3746 (+68)

Хмельницкая область - 3195 (+95)

Днепропетровская область - 2767 (+70)

Черниговская область - 2372 (+86)

Черкасская область - 1950 (+56)

Запорожская область - 1931 (+49)

Сумская область - 1963 (+105)

Донецкая область - 1630 (+3)

Николаевская область - 1665 (+84)

Полтавская область - 973 (+28)

Кировоградская область - 858 (+4)

Херсонская область - 500 (+4)

Луганская область - 434 (3).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 сентября 2020 в Центр поступило 2123 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 199 986 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 7 сентября

Сегодня в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Это предусмотрено решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 3 сентября.

В Украине завершилась первая учебная неделя, которая проходила в условиях карантина, вызванных пандемией коронавируса. Обучение началось не всюду, а иногда сразу после начала ученики и учителя были вынуждены пойти на дистанционные занятия.

В Украину уже пришла вторая волна коронавируса несмотря на то, что ее ожидали позже. Угроза подхватить болезнь в ближайшие два месяца резко возрастет, прогнозирует политолог Владимир Фесенко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко