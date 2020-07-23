В Украине за сутки выявили более 850 новых случаев COVID-19: статистика по регионам
В Украине за минувшие сутки, 22 июля, коронавирусное заболевание подтвердили в 856 человек. Также 828 пациентов выздоровели и 17 — умерли от осложнений.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно распространения коронавируса.
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Всего с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 61 851 человека, из них 34 тысячи пациентов выздоровели и 1 551 — умер от осложнений. В настоящее время продолжают лечиться 26 300 человек.
За сутки больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (112) и Львовской области (109), а также в Ивано-Франковской (76) и Ривненской (71) областях.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 23 июля
Винницкая область – 2 416 (+52);
Волынская область – 3 401 (+42);
Днепропетровская область – 1 275 (+15);
Донецкая область – 818 (+5);
Житомирская область – 1 654 (+20);
Закарпатская область – 4 641 (+63);
Запорожская область – 700 (+9);
Ивано-Франковская область – 3 765 (+76);
Кировоградская область – 689 (+1);
г. Киев – 7 278 (+112);
Киевская область – 3 391 (+32);
Львовская область – 8 462 (+109);
Луганская область – 116 (+6);
Николаевская область – 530 (+3);
Одесская область – 2 691 (+31);
Полтавская область – 371 (+11);
Ривненская область – 5 303 (+71);
Сумская область – 393 (+10);
Тернопольская область – 2 548 (+40);
Харьковская область – 3 203 (+64);
Херсонская область – 218 (+1);
Хмельницкая область – 1 008 (+14);
Черновицкая область – 5 443 (+39);
Черкасская область – 870 (+17);
Черниговская область – 667 (+13).
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 22 июля было лабораторно подтверждено 60 тыс. 995 случаев COVID-19, за прошедшие сутки – 829 новых. Умерли от коронавирусной болезни 1 тыс. 534 лица, выздоровели - 33 тыс. 172. Количество активных больных составляет 26 тыс. 289 человек.
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