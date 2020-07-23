В Украине за сутки выявили более 850 новых случаев COVID-19: статистика по регионам

34 тысячи пациентов выздоровели. В настоящее время продолжают лечиться 26 300 человек.

В Украине за минувшие сутки, 22 июля, коронавирусное заболевание подтвердили в 856 человек. Также 828 пациентов выздоровели и 17 — умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно распространения коронавируса.

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Всего с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 61 851 человека, из них 34 тысячи пациентов выздоровели и 1 551 — умер от осложнений. В настоящее время продолжают лечиться 26 300 человек.

За сутки больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (112) и Львовской области (109), а также в Ивано-Франковской (76) и Ривненской (71) областях.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 23 июля

Винницкая область – 2 416 (+52);

Волынская область – 3 401 (+42);

Днепропетровская область – 1 275 (+15);

Донецкая область – 818 (+5);

Житомирская область – 1 654 (+20);

Закарпатская область – 4 641 (+63);

Запорожская область – 700 (+9);

Ивано-Франковская область – 3 765 (+76);

Кировоградская область – 689 (+1);

г. Киев – 7 278 (+112);

Киевская область – 3 391 (+32);

Львовская область – 8 462 (+109);

Луганская область – 116 (+6);

Николаевская область – 530 (+3);

Одесская область – 2 691 (+31);

Полтавская область – 371 (+11);

Ривненская область – 5 303 (+71);

Сумская область – 393 (+10);

Тернопольская область – 2 548 (+40);

Харьковская область – 3 203 (+64);

Херсонская область – 218 (+1);

Хмельницкая область – 1 008 (+14);

Черновицкая область – 5 443 (+39);

Черкасская область – 870 (+17);

Черниговская область – 667 (+13).

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 22 июля было лабораторно подтверждено 60 тыс. 995 случаев COVID-19, за прошедшие сутки – 829 новых. Умерли от коронавирусной болезни 1 тыс. 534 лица, выздоровели - 33 тыс. 172. Количество активных больных составляет 26 тыс. 289 человек.

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