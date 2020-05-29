Коронавирус не утихает: в Украине за сутки зафиксировали 429 новых случаев COVID-19
В Украине по состоянию на 29 мая зафиксировано 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 (+10) летальных, 8 934 (+495) пациента выздоровели.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 429 новых случаев коронавирусной болезни.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 957 случаев;
Волынская область - 863 случая;
Днепропетровская область - 930 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 694 случая;
Закарпатская область - 1147 случаев;
Запорожская область - 431 случай;
Ивано-Франковская область - 1360 случаев;
Кировоградская область - 503 случая;
г. Киев - 2849 случаев;
Киевская область - 1535 случаев;
Львовская область - 1563 случая;
Луганская область - 46 случаев;
Николаевская область - 284 случая;
Одесская область - 878 случаев;
Полтавская область - 268 случаев;
Ривненская область - 1628 случаев;
Сумская область - 167 случаев;
Тернопольская область - 1145 случаев;
Харьковская область - 1011 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 407 случаев;
Черновицкая область - 3259 случаев;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 150 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 мая было зарегистрировано 22 тыс. 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8 тыс. 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.
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