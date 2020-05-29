Коронавирус не утихает: в Украине за сутки зафиксировали 429 новых случаев COVID-19

За сутки выздоровели 495 пациентов с коронавирусом.

В Украине по состоянию на 29 мая зафиксировано 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 (+10) летальных, 8 934 (+495) пациента выздоровели.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 429 новых случаев коронавирусной болезни.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 957 случаев;

Волынская область - 863 случая;

Днепропетровская область - 930 случаев;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 694 случая;

Закарпатская область - 1147 случаев;

Запорожская область - 431 случай;

Ивано-Франковская область - 1360 случаев;

Кировоградская область - 503 случая;

г. Киев - 2849 случаев;

Киевская область - 1535 случаев;

Львовская область - 1563 случая;

Луганская область - 46 случаев;

Николаевская область - 284 случая;

Одесская область - 878 случаев;

Полтавская область - 268 случаев;

Ривненская область - 1628 случаев;

Сумская область - 167 случаев;

Тернопольская область - 1145 случаев;

Харьковская область - 1011 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 407 случаев;

Черновицкая область - 3259 случаев;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 150 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 мая было зарегистрировано 22 тыс. 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8 тыс. 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

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