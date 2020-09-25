Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировали в столице – сейчас Киев сообщил о 380 случаях заражения.

Вчера в Украине зафиксировали 3 565 случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Поэтому по состоянию на 25 сентября общее количество выявленных больных составляет 191 671.

Читайте такжеНовое карантинное зонирование: в Минздраве рассказали, где изменилась эпидситуация

Согласно данным СНБО Украины, в настоящее время в стране зарегистрировано 102 711 активных больных.

Это второй раз, когда в стране было зафиксировано более 3,5 тысяч случаев коронавируса. Больше выявленных заболеваний было лишь 17 сентября - тогда заболели 3584 человека.

Днем ранее, 24 сентября, Минздрав отчитался о 3372 новых случаях.

С начала пандемии вследствие болезни умерли 3827 человек. 70 смертей зарегистрировали за минувшие сутки.

Зато выписали еще 1657 пациентов. Поскольку последний ПЦР-тест по образцам этих пациентов показал отрицательный результат, согласно протоколу Минздрава Украины считается, что они уже выздоровели. На сегодня болезнь преодолели 85 133 граждан.

Самое большое количество новых случаев выявили в Киеве (+380), Харьковской (+297), Тернопольской (+245), Днепропетровской (+225) и Львовской (+215) областях.

На брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки в лабораториях Минздрава проведено 47 тыс. 883 тестирования на коронавирус, из них 27 тыс. 397 - методом ПЦР и 20 тыс. 386 - методом ИФА.

Всего проведено 2 156 653 тестирования методом ПЦР.

"За прошедшие сутки в Украине заболели 3 тыс. 565 человек, из них 239 детей и 155 медицинских работников. Были госпитализированы 742 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 70 летальных случаев", - сказал Степанов.

Степанов в очередной раз призвал украинцев и особенно людей из групп риска соблюдать карантинные ограничения, поскольку растет не только количество новых случаев COVID-19, но и количество больных, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 5653 (+97);

Волынская область – 7362 (+127);

Днепропетровская область – 4917 (+225);

Донецкая область – 2851 (+84);

Житомирская область – 5403 (+141);

Закарпатская область – 9490 (+74);

Запорожская область – 3428 (+140);

Ивано-Франковская область – 13080 (+128);

Кировоградская область – 1052 (+13);

Киев – 21045 (+380);

Киевская область – 8430 (+144);

Львовская область – 19465 (+215);

Луганская область – 894 (+53);

Николаевская область – 2782 (+65);

Одесская область – 12470 (+161);

Полтавская область – 1752 (+75);

Ривненская область – 11774 (+153);

Сумская область – 3474 (+122);

Тернопольская область – 12579 (+245);

Харьковская область – 16490 (+297);

Херсонская область – 954 (+49);

Хмельницкая область – 5361 (+176);

Черновицкая область – 13736 (+174);

Черкасская область – 3459 (+104);

Черниговская область – 3770 (+123).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 сентября 2020 в Центр поступило 3793 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 256 970 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине: что известно по состоянию на 25 сентября

Президент Владимир Зеленский заявил, что нынешнее количество новых ежедневных заболеваний свидетельствует о том, что в Украине идет вторая волна коронавируса.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что полный локдаун в Украине может быть введен в случае, если больничные койки будут заполнены.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Виктория Гордиенко, Антонина Доломанжи