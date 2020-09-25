В Украине зарегистрировали 3 565 новых больных коронавирусом / фото REUTERS

Вчера в Украине зафиксировали 3 565 случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Поэтому по состоянию на 25 сентября общее количество выявленных больных составляет 191 671.

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Согласно данным СНБО Украины, в настоящее время в стране зарегистрировано 102 711 активных больных.

Это второй раз, когда в стране было зафиксировано более 3,5 тысяч случаев коронавируса. Больше выявленных заболеваний было лишь 17 сентября - тогда заболели 3584 человека.

Днем ранее, 24 сентября, Минздрав отчитался о 3372 новых случаях. 

С начала пандемии вследствие болезни умерли 3827 человек. 70 смертей зарегистрировали за минувшие сутки.

Зато выписали еще 1657 пациентов. Поскольку последний ПЦР-тест по образцам этих пациентов показал отрицательный результат, согласно протоколу Минздрава Украины считается, что они уже выздоровели. На сегодня болезнь преодолели 85 133 граждан.

Данные covid19.rnbo.gov.ua

Самое большое количество новых случаев выявили в Киеве (+380), Харьковской (+297), Тернопольской (+245), Днепропетровской (+225) и Львовской (+215) областях.

На брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки в лабораториях Минздрава проведено 47 тыс. 883 тестирования на коронавирус, из них 27 тыс. 397 - методом ПЦР и 20 тыс. 386 - методом ИФА.

Всего проведено 2 156 653 тестирования методом ПЦР.

"За прошедшие сутки в Украине заболели 3 тыс. 565 человек, из них 239 детей и 155 медицинских работников. Были госпитализированы 742 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 70 летальных случаев", - сказал Степанов.

Степанов в очередной раз призвал украинцев и особенно людей из групп риска соблюдать карантинные ограничения, поскольку растет не только количество новых случаев COVID-19, но и количество больных, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 5653 (+97);
  • Волынская область – 7362 (+127);
  • Днепропетровская область – 4917 (+225);
  • Донецкая область – 2851 (+84);
  • Житомирская область – 5403 (+141);
  • Закарпатская область – 9490 (+74);
  • Запорожская область – 3428 (+140);
  • Ивано-Франковская область – 13080 (+128);
  • Кировоградская область – 1052 (+13);
  • Киев – 21045 (+380);
  • Киевская область – 8430 (+144);
  • Львовская область – 19465 (+215);
  • Луганская область – 894 (+53);
  • Николаевская область – 2782 (+65);
  • Одесская область – 12470 (+161);
  • Полтавская область – 1752 (+75);
  • Ривненская область – 11774 (+153);
  • Сумская область – 3474 (+122);
  • Тернопольская область – 12579 (+245);
  • Харьковская область – 16490 (+297);
  • Херсонская область – 954 (+49);
  • Хмельницкая область – 5361 (+176);
  • Черновицкая область – 13736 (+174);
  • Черкасская область – 3459 (+104);
  • Черниговская область – 3770 (+123).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 сентября 2020 в Центр поступило 3793 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 256 970 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине: что известно по состоянию на 25 сентября

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Авторы: Виктория Гордиенко, Антонина Доломанжи