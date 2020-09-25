Вчера в Украине зафиксировали 3 565 случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Поэтому по состоянию на 25 сентября общее количество выявленных больных составляет 191 671.
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Согласно данным СНБО Украины, в настоящее время в стране зарегистрировано 102 711 активных больных.
Это второй раз, когда в стране было зафиксировано более 3,5 тысяч случаев коронавируса. Больше выявленных заболеваний было лишь 17 сентября - тогда заболели 3584 человека.
Днем ранее, 24 сентября, Минздрав отчитался о 3372 новых случаях.
С начала пандемии вследствие болезни умерли 3827 человек. 70 смертей зарегистрировали за минувшие сутки.
Зато выписали еще 1657 пациентов. Поскольку последний ПЦР-тест по образцам этих пациентов показал отрицательный результат, согласно протоколу Минздрава Украины считается, что они уже выздоровели. На сегодня болезнь преодолели 85 133 граждан.
Самое большое количество новых случаев выявили в Киеве (+380), Харьковской (+297), Тернопольской (+245), Днепропетровской (+225) и Львовской (+215) областях.
На брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки в лабораториях Минздрава проведено 47 тыс. 883 тестирования на коронавирус, из них 27 тыс. 397 - методом ПЦР и 20 тыс. 386 - методом ИФА.
Всего проведено 2 156 653 тестирования методом ПЦР.
"За прошедшие сутки в Украине заболели 3 тыс. 565 человек, из них 239 детей и 155 медицинских работников. Были госпитализированы 742 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 70 летальных случаев", - сказал Степанов.
Степанов в очередной раз призвал украинцев и особенно людей из групп риска соблюдать карантинные ограничения, поскольку растет не только количество новых случаев COVID-19, но и количество больных, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 5653 (+97);
- Волынская область – 7362 (+127);
- Днепропетровская область – 4917 (+225);
- Донецкая область – 2851 (+84);
- Житомирская область – 5403 (+141);
- Закарпатская область – 9490 (+74);
- Запорожская область – 3428 (+140);
- Ивано-Франковская область – 13080 (+128);
- Кировоградская область – 1052 (+13);
- Киев – 21045 (+380);
- Киевская область – 8430 (+144);
- Львовская область – 19465 (+215);
- Луганская область – 894 (+53);
- Николаевская область – 2782 (+65);
- Одесская область – 12470 (+161);
- Полтавская область – 1752 (+75);
- Ривненская область – 11774 (+153);
- Сумская область – 3474 (+122);
- Тернопольская область – 12579 (+245);
- Харьковская область – 16490 (+297);
- Херсонская область – 954 (+49);
- Хмельницкая область – 5361 (+176);
- Черновицкая область – 13736 (+174);
- Черкасская область – 3459 (+104);
- Черниговская область – 3770 (+123).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 сентября 2020 в Центр поступило 3793 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 256 970 сообщений о подозрении на COVID-19.
Коронавирус в Украине: что известно по состоянию на 25 сентября
- Президент Владимир Зеленский заявил, что нынешнее количество новых ежедневных заболеваний свидетельствует о том, что в Украине идет вторая волна коронавируса.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что полный локдаун в Украине может быть введен в случае, если больничные койки будут заполнены.
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