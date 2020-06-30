Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 700 новых случаев
В Украине лабораторно подтверждено 44 тыс. 334 случая COVID-19, за сутки - 706 новых.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"За минувшие сутки коронавирусной болезнью заболели 706 человек, из них - 63 ребенка и 56 медицинских работников. Были госпитализированы 192 человека, зафиксировано 12 летальных случаев, выздоровели 88 пациентов", - сказал он.
При этом, по словам министра, в общей сложности за все время пандемии заболели 44 тыс. 334 человека, из них 3 тыс. 238 детей и 6 тыс. 721 медработник.
В общей сложности выздоровели 19 тыс. 115 человек, умерли 1 тыс. 159.
Всего проведено 655 750 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1864 случая;
Волынская область - 2368 случаев;
Днепропетровская область - 1087 случаев;
Донецкая область - 481 случай;
Житомирская область - 1404 случая;
Закарпатская область - 2889 случаев;
Запорожская область - 572 случая;
Ивано-Франковская область - 2395 случаев;
Кировоградская область - 646 случаев;
г. Киев - 5037 случаев;
Киевская область - 2585 случаев;
Львовская область - 5435 случаев;
Луганская область - 80 случаев;
Николаевская область - 444 случаев;
Одесская область - 1698 случаев;
Полтавская область - 314 случаев;
Ривненская область - 3712 случаев;
Сумская область - 297 случаев;
Тернопольская область - 1919 случаев;
Харьковская область - 2134 случая;
Херсонская область - 191 случай;
Хмельницкая область - 803 случая;
Черновицкая область - 4801 случай;
Черкасская область - 642 случая;
Черниговская область - 536 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 июня 2020 в Центр поступило 796 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 88 961 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, днем ранее, 29 июня, Минздрав отчитался о 646 новых случаях, 18 смертях и 93 выздоровевших за сутки пациентах.
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