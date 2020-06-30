Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 700 новых случаев

COVID-19 в Украине уже унес 1 159 жизней.

В Украине лабораторно подтверждено 44 тыс. 334 случая COVID-19, за сутки - 706 новых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте такжеВ Черновицкой области зафиксировали более полусотни новых зараженных COVID-19

"За минувшие сутки коронавирусной болезнью заболели 706 человек, из них - 63 ребенка и 56 медицинских работников. Были госпитализированы 192 человека, зафиксировано 12 летальных случаев, выздоровели 88 пациентов", - сказал он.

При этом, по словам министра, в общей сложности за все время пандемии заболели 44 тыс. 334 человека, из них 3 тыс. 238 детей и 6 тыс. 721 медработник.

В общей сложности выздоровели 19 тыс. 115 человек, умерли 1 тыс. 159.

Всего проведено 655 750 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1864 случая;

Волынская область - 2368 случаев;

Днепропетровская область - 1087 случаев;

Донецкая область - 481 случай;

Житомирская область - 1404 случая;

Закарпатская область - 2889 случаев;

Запорожская область - 572 случая;

Ивано-Франковская область - 2395 случаев;

Кировоградская область - 646 случаев;

г. Киев - 5037 случаев;

Киевская область - 2585 случаев;

Львовская область - 5435 случаев;

Луганская область - 80 случаев;

Николаевская область - 444 случаев;

Одесская область - 1698 случаев;

Полтавская область - 314 случаев;

Ривненская область - 3712 случаев;

Сумская область - 297 случаев;

Тернопольская область - 1919 случаев;

Харьковская область - 2134 случая;

Херсонская область - 191 случай;

Хмельницкая область - 803 случая;

Черновицкая область - 4801 случай;

Черкасская область - 642 случая;

Черниговская область - 536 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 июня 2020 в Центр поступило 796 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 88 961 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, днем ранее, 29 июня, Минздрав отчитался о 646 новых случаях, 18 смертях и 93 выздоровевших за сутки пациентах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram