За сутки в Харьковской области COVID-19 заболели более 40 человек
За сутки в Харьковской области COVID-19 заболел 41 человек, всего в области зарегистрировано 713 случаев заболевания.
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сообщил председатель Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер.
По его словам, за последние сутки в области лабораторно подтвержден 41 случай заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Золочевского, Дергачевского, Змиевского, Шевченковского, Великобурлукского районов.
"К сожалению, умер 1 человек - 82-летний харьковчанин. Имел серьезные сопутствующие заболевания", - отметил председатель ОГА.
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С подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализированы 264 человека, из которых семеро находятся в реанимации (один человек подключен к аппарату ИВЛ, а шесть - на кислородной поддержке).
Кроме того, 341 человек лечится дома на самоизоляции.
Кучер уточнил, что в области с подозрением на коронавирус госпитализированы 114 человек, а 30 человек с подозрением находятся на самоизоляции.
По данным ОГА, за весь период регистрации случаев болезни в области зафиксировано 1 тыс. 144 подозрения на COVID-19, из которых 58 за последние сутки: 713 случаев подтверждено, 287 подозрений опровергнуто, 87 человек выздоровели, а 21 человек умер.
Как сообщал ранее УНИАН, вчера в Черновицкой области с подозрением на COVID-19 погиб 5-месячный младенец.
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