За сутки в Харьковской области COVID-19 заболели более 40 человек

Вчера в результате осложнений после коронавирусной болезни скончался 82-летний харьковчанин, имевший серьезные сопутствующие заболевания.

За сутки в Харьковской области COVID-19 заболел 41 человек, всего в области зарегистрировано 713 случаев заболевания.

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сообщил председатель Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер.

По его словам, за последние сутки в области лабораторно подтвержден 41 случай заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Золочевского, Дергачевского, Змиевского, Шевченковского, Великобурлукского районов.

"К сожалению, умер 1 человек - 82-летний харьковчанин. Имел серьезные сопутствующие заболевания", - отметил председатель ОГА.

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С подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализированы 264 человека, из которых семеро находятся в реанимации (один человек подключен к аппарату ИВЛ, а шесть - на кислородной поддержке).

Кроме того, 341 человек лечится дома на самоизоляции.

Кучер уточнил, что в области с подозрением на коронавирус госпитализированы 114 человек, а 30 человек с подозрением находятся на самоизоляции.

По данным ОГА, за весь период регистрации случаев болезни в области зафиксировано 1 тыс. 144 подозрения на COVID-19, из которых 58 за последние сутки: 713 случаев подтверждено, 287 подозрений опровергнуто, 87 человек выздоровели, а 21 человек умер.

Как сообщал ранее УНИАН, вчера в Черновицкой области с подозрением на COVID-19 погиб 5-месячный младенец.

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