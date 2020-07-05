В Украине за сутки зафиксировали два десятка новых смертей от COVID-19

На сегодня почти 100 тысяч человек – под подозрением на заболевание.

За минувшие сутки в Украине выявлено 823 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев на сегодня составляет 48 500.

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По данным СНБО, на сегодня в Украине зафиксировано 1249 смертельных случаев COVID-19 (+22 за сутки). 21 376 больных выздоровели (+221 за сутки). 93 709 человек – под подозрением на заболевание.

Больше всего случаев выявлено во Львовской области (6197, +138 за сутки), городе Киеве (5543, +78 за сутки), Черновицкой (5002) и Ривненской (4108) областях.

Напомним, по состоянию на утро 5 июля в мире зафиксировано 11 267 309 случаев коронавирусной инфекции – на 192 тысячи больше, чем сутками ранее.

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