В Украине за сутки снова более тысячи новых инфицированных COVID-19: статистика в регионах

Больше всего случаев инфицирования за минувшие сутки зафиксировано во Львовской - 130, Ивано-Франковской - 121, Харьковской - 117 и Черновицкой областях - 108.

В Украине на COVID-19 заболели уже 81 тыс. 957 человек, за минувшие сутки - 1 тыс. 008 человек.

Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Больше всего случаев коронавирусной болезни за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской области - 130, в Ивано-Франковской области - 121, в Харьковской области - 117 и в Черновицкой области - 108.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 387 человек, умерло - 25.

По данным СНБО, количество активных больных состоянию на утро 10 августа составил 35 тыс. 676 человек.

Всего проведено 1179434 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2985;

Волынская область - 4327;

Днепропетровская область - 1571;

Донецкая область - 976;

Житомирская область - 2154;

Закарпатская область - 5809;

Запорожская область - 953;

Ивано-Франковская область - 5797;

Кировоградская область - 724;

г. Киев - 9564;

Киевская область - 4197;

Львовская область - 10 981;

Луганская область - 155;

Николаевская область - 716;

Одесская область - 4230;

Полтавская область - 497;

Ривненская область - 6923;

Сумская область - 699;

Тернопольская область - 3324;

Харьковская область - 4901;

Херсонская область - 269;

Хмельницкая область - 1368;

Черновицкая область - 6777;

Черкасская область - 1036;

Черниговская область - 1024.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 августа 2020 в Центр поступило 1093 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 137 158 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине за прошедшие сутки лабораторно подтвержден COVID-19 у 65 детей, а также у 42 медицинских работников.

"За прошедшие сутки заболели 1 тысяча 008 человек, из них 65 детей, а также 42 медицинских работника. Были госпитализированы 202 человека. Зафиксировано 25 летальных случаев", - сказал Степанов.

По данным Минздрава, девять областей Украины не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Так, эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областях.

Напомним, как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 9 августа, количество случаев COVID-19 выросло на 1199 новых больных, зафиксировали 18 смертей и 317 человек, которые выздоровели.

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