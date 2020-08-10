В Украине за сутки снова более тысячи новых инфицированных COVID-19: статистика в регионах
В Украине на COVID-19 заболели уже 81 тыс. 957 человек, за минувшие сутки - 1 тыс. 008 человек.
Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Больше всего случаев коронавирусной болезни за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской области - 130, в Ивано-Франковской области - 121, в Харьковской области - 117 и в Черновицкой области - 108.
За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 387 человек, умерло - 25.
По данным СНБО, количество активных больных состоянию на утро 10 августа составил 35 тыс. 676 человек.
Всего проведено 1179434 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2985;
Волынская область - 4327;
Днепропетровская область - 1571;
Донецкая область - 976;
Житомирская область - 2154;
Закарпатская область - 5809;
Запорожская область - 953;
Ивано-Франковская область - 5797;
Кировоградская область - 724;
г. Киев - 9564;
Киевская область - 4197;
Львовская область - 10 981;
Луганская область - 155;
Николаевская область - 716;
Одесская область - 4230;
Полтавская область - 497;
Ривненская область - 6923;
Сумская область - 699;
Тернопольская область - 3324;
Харьковская область - 4901;
Херсонская область - 269;
Хмельницкая область - 1368;
Черновицкая область - 6777;
Черкасская область - 1036;
Черниговская область - 1024.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 августа 2020 в Центр поступило 1093 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 137 158 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине за прошедшие сутки лабораторно подтвержден COVID-19 у 65 детей, а также у 42 медицинских работников.
"За прошедшие сутки заболели 1 тысяча 008 человек, из них 65 детей, а также 42 медицинских работника. Были госпитализированы 202 человека. Зафиксировано 25 летальных случаев", - сказал Степанов.
По данным Минздрава, девять областей Украины не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Так, эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областях.
Напомним, как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 9 августа, количество случаев COVID-19 выросло на 1199 новых больных, зафиксировали 18 смертей и 317 человек, которые выздоровели.
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