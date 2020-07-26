В Украине за сутки подтвердилось более 900 случаев коронавируса
09:22, 26 июля 2020Страна
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Жертвами эпидемии стали еще 15 человек.
В Украине продолжается эпидемия / УНИАН
По состоянию на утро 26 июля в Украине зафиксировано 64 849 случаев коронавирусной инфекции. 1605 случаев – смертельные.
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По данным СНБО, в течение минувших суток подтвердилось 920 новых случаев COVID-19. 15 больных погибли, 310 выздоровели. Всего от начала эпидемии выздоровели 35 807 больных с коронавирусом.
115 882 больных сейчас под подозрением на инфекцию.
Накануне в Украине обнаружили 1106 случаев коронавируса – всего за весь период эпидемии.
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