В Украине за сутки подтвердилось более 900 случаев коронавируса

Жертвами эпидемии стали еще 15 человек.

По состоянию на утро 26 июля в Украине зафиксировано 64 849 случаев коронавирусной инфекции. 1605 случаев – смертельные.

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По данным СНБО, в течение минувших суток подтвердилось 920 новых случаев COVID-19. 15 больных погибли, 310 выздоровели. Всего от начала эпидемии выздоровели 35 807 больных с коронавирусом.

115 882 больных сейчас под подозрением на инфекцию.

Накануне в Украине обнаружили 1106 случаев коронавируса – всего за весь период эпидемии.

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