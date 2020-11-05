Среди заболевших 369 детей и 514 медработников.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано рекордные 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус_инфо.

За последние сутки госпитализированы 1 269 человек, летальных исходов – 193, выздоровели – 8 378 человек, проведено тестирований – 75 598.

Среди заболевших 369 детей и 514 медработников.

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За все время пандемии в Украине заболели – 430 467 человек; выздоровели – 184 782 человека; летальных случаев – 7 924; проведено ПЦР-тестирований – 3 470 669.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Карантин в Украине: что известно

Ранее СМИ рассказали подробности возможного усиления карантина в Украине, которое может наступить со следующего понедельника, о чем сообщалось ранее.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, Кабмин пока не планирует вводить жесткий карантин по всей стране.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, планируют ли в Украине останавливать общественный транспорт в случае нового усиления карантина.

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Автор: Денис Прядко