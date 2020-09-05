В Украине снова обнаружили рекордное количество зараженных коронавирусом / фото УНИАН

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Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 5 сентября.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 133 787 человек, из них 61 649 выздоровели, летальных случаев - 2811.

Данные covid19.rnbo.gov.ua/

Сейчас активно больных COVID-19 в Украине 69327 человек. Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области (+380) и Киеве (+315).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Львовская область - 15 507 (+195)
  • Киев - 14792 (+315)
  • Черновицкая область - 10958 (+172)
  • Харьковская область - 10 692 (+380)
  • Ивано-Франковская область - 10 011 (+166)
  • Ривненская область - 9634 (+99)
  • Одесская область - 8260 (+222)
  • Закарпатская область - 7988 (100);
  • Тернопольская область - 7067 (+226)
  • Киевская область - 6105 (+88)
  • Волынская область - 5791 (+68)
  • Винницкая область - 4324 (+55)
  • Житомирская область - 3622 (+72)
  • Хмельницкая область - 2979 (+131)
  • Днепропетровская область - 2625 (+55)
  • Черниговская область - 2230 (+80)
  • Черкасская область - 1849 (+93)
  • Запорожская область - 1848 (+80)
  • Сумская область - 1769 (+89)
  • Донецкая область - 1591 (+15)
  • Николаевская область - 1504 (+58)
  • Полтавская область - 916 (+30)
  • Кировоградская область - 846 (+5);
  • Херсонская область - 464 (20);
  • Луганская область - 415 (22).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего проведено 1673316 тестирования методом ПЦР. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 сентября 2020 в Центр поступило 3110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 195 757 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 5 сентября

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Автор: Виктория Гордиенко