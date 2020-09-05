По состоянию на утро субботы, 5 сентября, в Украине официально подтверждено 133 787 случаев COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 2836 человек, зафиксировано 50 летальных случаев, 1036 пациентов выздоровели.

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Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 5 сентября.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 133 787 человек, из них 61 649 выздоровели, летальных случаев - 2811.

Сейчас активно больных COVID-19 в Украине 69327 человек. Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области (+380) и Киеве (+315).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Львовская область - 15 507 (+195)

Киев - 14792 (+315)

Черновицкая область - 10958 (+172)

Харьковская область - 10 692 (+380)

Ивано-Франковская область - 10 011 (+166)

Ривненская область - 9634 (+99)

Одесская область - 8260 (+222)

Закарпатская область - 7988 (100);

Тернопольская область - 7067 (+226)

Киевская область - 6105 (+88)

Волынская область - 5791 (+68)

Винницкая область - 4324 (+55)

Житомирская область - 3622 (+72)

Хмельницкая область - 2979 (+131)

Днепропетровская область - 2625 (+55)

Черниговская область - 2230 (+80)

Черкасская область - 1849 (+93)

Запорожская область - 1848 (+80)

Сумская область - 1769 (+89)

Донецкая область - 1591 (+15)

Николаевская область - 1504 (+58)

Полтавская область - 916 (+30)

Кировоградская область - 846 (+5);

Херсонская область - 464 (20);

Луганская область - 415 (22).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего проведено 1673316 тестирования методом ПЦР. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 сентября 2020 в Центр поступило 3110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 195 757 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко