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В Украине за сутки обнаружили более 1150 новых случаев коронавирусной инфекции: данные по регионам

09:53, 11 августа 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"За прошедшие сутки в Украине заболели 1158 человек, из них 66 детей, а также 75 медицинских работников. Были госпитализированы 266 пациентов", - проинформировал он.

Степанов также добавил, что за последние сутки в Украине зафиксировано 29 летальных случаев, выздоровели 575 человек.

Министр также сообщил, что за все время пандемии заболели 83115 человек, из них 5779 детей и 9335 медицинских работников. В общем, как добавил Степанов, в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 44934 лица, зарегистрировано 1951 летальный случай.

Данные covid19.rnbo.gov.ua

Степанов назвал регионы, в которых прошедшие сутки зарегистрировано наибольшее количество случаев COVID-19. По словам Степанова, за последние сутки в Украине провели 32 412 тестов на коронавирус, из них 16 127 - методом ПЦР и 16285 методом ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 161, в Одесской области - 134, в Харьковской области - 129, в Ивано-Франковской области - 114", - отметил министр.

Всего проведено 1195561 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 3002;
  • Волынская область - 4375;
  • Днепропетровская область - 1571;
  • Донецкая область - 982;
  • Житомирская область - 2178;
  • Закарпатская область - 5875;
  • Запорожская область - 959;
  • Ивано-Франковская область - 5911;
  • Кировоградская область - 725;
  • г. Киев - 9687;
  • Киевская область - 4239;
  • Львовская область - 11 142;
  • Луганская область - 157;
  • Николаевская область - 729;
  • Одесская область - 4364;
  • Полтавская область - 503;
  • Ривненская область - 7018;
  • Сумская область - 702;
  • Тернопольская область - 3375;
  • Харьковская область - 5030;
  • Херсонская область - 271;
  • Хмельницкая область - 1376;
  • Черновицкая область - 6867;
  • Черкасская область - 1039;
  • Черниговская область - 1038.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 августа 2020 в Центр поступило 1537 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 138 695 сообщений о подозрении на COVID-19.

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