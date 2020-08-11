В Украине за сутки обнаружили более 1150 новых случаев коронавирусной инфекции: данные по регионам
В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 83 115 случаев COVID-19, за сутки 1158 новых.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Читайте такжеВ Украине за сутки снова более тысячи новых инфицированных COVID-19: статистика в регионах
"За прошедшие сутки в Украине заболели 1158 человек, из них 66 детей, а также 75 медицинских работников. Были госпитализированы 266 пациентов", - проинформировал он.
Степанов также добавил, что за последние сутки в Украине зафиксировано 29 летальных случаев, выздоровели 575 человек.
Министр также сообщил, что за все время пандемии заболели 83115 человек, из них 5779 детей и 9335 медицинских работников. В общем, как добавил Степанов, в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 44934 лица, зарегистрировано 1951 летальный случай.
Степанов назвал регионы, в которых прошедшие сутки зарегистрировано наибольшее количество случаев COVID-19. По словам Степанова, за последние сутки в Украине провели 32 412 тестов на коронавирус, из них 16 127 - методом ПЦР и 16285 методом ИФА.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 161, в Одесской области - 134, в Харьковской области - 129, в Ивано-Франковской области - 114", - отметил министр.
Всего проведено 1195561 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 3002;
- Волынская область - 4375;
- Днепропетровская область - 1571;
- Донецкая область - 982;
- Житомирская область - 2178;
- Закарпатская область - 5875;
- Запорожская область - 959;
- Ивано-Франковская область - 5911;
- Кировоградская область - 725;
- г. Киев - 9687;
- Киевская область - 4239;
- Львовская область - 11 142;
- Луганская область - 157;
- Николаевская область - 729;
- Одесская область - 4364;
- Полтавская область - 503;
- Ривненская область - 7018;
- Сумская область - 702;
- Тернопольская область - 3375;
- Харьковская область - 5030;
- Херсонская область - 271;
- Хмельницкая область - 1376;
- Черновицкая область - 6867;
- Черкасская область - 1039;
- Черниговская область - 1038.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 августа 2020 в Центр поступило 1537 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 138 695 сообщений о подозрении на COVID-19.
Коронавирус в Украине: что известно по состоянию на 11 августа 2020
- Буковину накрывает вторая волна COVID-19
- Степанов объяснил, почему новых случаев заболевания коронавирусом больше не из-за тестов
- Если в Украине начнут ежедневно фиксировать более чем две тысячи новых случаев коронавируса, количество зафиксированных смертей от эпидемии соответственно увеличится до 40-50 в сутки, отметили у Зеленского.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram