В Украине за минувшие сутки снова зафиксировано рекордное количество госпитализаций пациентов с COVID-19 - Степанов

Госпитализированы 330 человек.

В Украине за минувшие сутки снова зафиксировано рекордное количество госпитализаций пациентов с COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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«Украина с очередными двумя антирекордами. Впервые за сутки в Украине заболели 1 тыс. 732 человека, из них 110 детей и 78 медицинских работников. Мы снова поставили антирекорд по госпитализации. За минувшие сутки у нас были госпитализированы 330 человек ... Вчера зафиксировано 19 летальных случаев - людей, которые ушли из жизни из-за коронавирусной болезни. При этом выздоровел 581 пациент», - отметил министр.

По словам Степанова, в целом за все время пандемии в Украине заболели 87 тыс. 872 человека, из них 6 тыс. 93 ребенка и 9 тыс. 570 медицинских работников. Выздоровели 46 тыс. 797 пациентов, летальных случаев 2 тыс. 011.

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Автор: Константин Гончаров