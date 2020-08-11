В Украине за месяц количество госпитализированных больных COVID-19 выросло на более чем 1,6 тысячи

В стационарах сейчас находятся 5 тыс. 549 человек, а 11 июля - 3 тыс. 912 человек.

В Украине количество госпитализированных больных COVID-19 с 11 июля возросло на более чем 1,6 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По состоянию на сегодняшнее утро в стационарные отделения больниц госпитализированы 5 тыс. 549 человек, «а если взять цифру, которая была месяц тому назад, то есть 11 июля, то это 3 тыс. 912 человек. Вы видите, как за это время выросло количество людей, которые находятся в больницах и лечатся от COVID-19», - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что количество госпитализированных растет каждый день. В частности, во Львовской области уже третий день подряд больницы заполнены на 50%, отметил он.

«Мы начали разворачивать вторую волну больниц... Они тоже мощные. Там предусмотрено около 10 тысяч коек. Но мы должны понимать, что сколько бы мы ни предусмотрели, все равно есть определенный предел, и именно поэтому у нас это вызывает большое беспокойство. Именно поэтому мы говорим об очень напряженной ситуации с развитием COVID-19», - заявил Степанов.

По его словам, за время пандемии больницы стараются максимально быстро обеспечить необходимым оборудованием, в том числе на 2,5 тыс. было увеличено количество коек, которые обеспечены централизованной подачей кислорода, и их количество продолжают увеличивать.

«Именно поэтому вчера на комиссии ТЭБ и ЧС... я предложил дать поручение председателям облгосадминистраций прямо сейчас начать максимально быстро работать над увеличением коек с подведенным кислородом и довести этот показатель до 80% от числа отведенных под COVID-19 коек», - сказал министр.

Степанов напомнил, что в десятки раз увеличено количество тестирований на коронавирус и восстановлена система эпидемиологического надзора.

Кроме того, по его словам, за четыре месяца в больницах первой и второй волн количество аппаратов искусственной вентиляции легких увеличено почти на 900 единиц.

Степанов отметил, что в Украине ожидали вторую волну COVID-19 в октябре-ноябре, которая будет в сочетании с сезонным заболеванием гриппом, однако рост числа больных начался раньше.

Он в очередной раз призвал украинцев следовать рекомендациям Минздрава.

Коронавирус в Украине: данные на 11 августа 2020

Утром 11 августа в Украине лабораторно подтверждено 83 115 случаев COVID-19, за сутки - 1158 новых. Выздоровели 44934 человека, зарегистрировано 1951 летальный случай.

В Киеве за минувшие сутки подтверждено 123 новых случая COVID-19.

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