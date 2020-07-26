В общежитии КПИ выявили вспышку коронавируса – заболела треть курсантов
В столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.
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Так, по словам исполняющего обязанности директора госучреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" Сергея Чумака, в одном из общежитий лабораторно подтверждены 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.
"Первые четыре случая были выявлены с 22 до 24 июля. За вчера в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них на сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", – рассказал Чумак.
Он добавил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта. В настоящее время там проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением, а в общежитии определены места для изоляции заболевших.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 95 жителей.
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