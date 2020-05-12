На украинском телеканале произошла вспышка коронавируса: все работники переходят на "удаленку"

Все коллеги, которые контактировали с инфицированными, находятся в самоизоляции.

С 12 мая все работники Ривненского филиала «Общественного» переходят на удаленный режим работы из-за подтверждения случаев заболевания COVID-19 у нескольких сотрудников вещателя.

Об этом говорится в обнародованном на сайте телеканала заявлении.

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«Основная задача нашей команды сейчас — не расширять круг контактных лиц и сохранить здоровье работников вещателя. Самоизоляция для нас вынужденный ответственный шаг. Несмотря на все введенные в филиале меры, никто не защищен на 100%. Все мы сейчас поддерживаем наших коллег, которые работали качественно и придерживались всех требований. Желаем скорейшего выздоровления!» — сказала менеджер Ривненского филиала Общественного Людмила Хома.

В помещениях RU: РИВНЕ была проведена дезинфекция, все коллеги, которые контактировали с инфицированными, находятся в самоизоляции.

Отмечается, что команда Общественного вещателя Ривненщины продолжит работать дистанционно, чтобы обеспечивать жителей области важной и своевременной информацией.

«Несмотря на чрезвычайную ситуацию и изменение режима работы филиала, аудитория RU: Ривне и в дальнейшем будет получать оперативную информацию на платформах вещателя. Команда будет работать дистанционно. Самое важное — отображать бегущую строку в телеэфире. За всеми событиями региона внимательно следит диджитал-команда филиала, которая всегда держит жителей в курсе дел через страницы соцсетей и сайте UA: Ривне», — отметил продюсер Ривненского филиала Общественного Михаил Чубай.

Отметим, по состоянию на утро 11 мая, в Ривненской области было зафиксировано 978 случаев COVID-19.

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