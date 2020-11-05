В Ужгороде больница полностью забита больными с COVID-19. Главный врач Закарпатской областной клинической больницы имени А. Новака на видео показал, что происходит в отделении для больных с коронавирусом.
Читайте такжеВ Минздраве рассказали, сколько коек в больницах обеспечены кислородом
Как рассказала заведующая COVID-центром больницы Оксана Цимбота, в последние дни происходит что-то невероятное. В отделении 85 коек для больных с коронавирусом и это максимальное количество мест для больных. Как только выписывают пациента, который пошел на поправку, тут же образовывается очередь из тех, кому срочно нужна госпитализация. Об этом говорится в сюжете "Первый кабельный".
"Более легких мы держим в амбулаторном режиме, но они требуют постепенной госпитализации", - объяснила Цимбота.
Врачи работают вахтенным способом, они очень утомлены и в отделении не хватает рук для помощи больным. Они тоже заражаются и болеют, заражаются также и их семьи.
Часть больных размещена в хирургическом отделении больницы, так, как только там можно обустроить зоны, отделенные друг от друга. Директор больницы Юрий Яцина считает, что ситуацию можно решить только с помощью тотального карантина.
"Если мы введем жесткий карантин на две недели, все переболеют и получат иммунитет. Они не будут заражать других и все это закончится. Играться с карантином нельзя", - отметил врач.
Пациенты больницы призвали жителей города не выходить из дома без особой надобности, не ходить по кафе и ресторанам.
Коронавирус в Украине: какая ситуация с загруженостью больниц
- Глава Минздрава объяснил, кто отвечает за закупку кислорода в больницы
- Врач назвал условие, при котором волна инфицирований COVID-19 в Украине спадет
- "Можно на улице лечить, лишь бы грамотно": известный харьковский врач рассказал о борьбе с коронавирусом в Украине
- В Украине загруженность больниц для пациентов с COVID-19 приближается к 70%
- Страшный выбор. Когда врачи вынуждены будут выбирать, кого с COVID-19 спасать в первую очередь
- "Меня положили в столовой": днепрянка рассказала, как справляются с коронавирусом в 9-й больнице
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram