Медик убежден, что вскоре "то, что происходит в Одессе, будет и в других городах" Украины.

В Одессе из-за ограниченного резерва коек и персонала в медучреждения начали госпитализировать "уж очень тяжелых пациентов" с COVID-19.

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Об этом главный врач Одесской областной больницы (2005-2010) Сергей Калинчук сообщил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть".

"По сути то, что сегодня уже происходит, называется медицинской сортировкой. Потому что мы сегодня не госпитализируем пациентов, по сути, со средней степенью тяжести", — пояснил он.

По словам Калинчука, только в течение минувших суток сотрудники "скорой" получили около сотни вызовов к пациентам с COVID-19. Из них 70 больных нуждались в госпитализации.

"Это после тех новых протоколов госпитализации, которые ввел Минздрав с начала этой недели. Это очень тяжелое состояние. Это пациенты, у которых декомпенсированная сопутствующая патология; пациенты с тяжелыми гипертоническими состояниями и тяжелым сахарным диабетом, которым и так по определению показана уже госпитализация", — рассказал он.

Медик считает, что вскоре "то, что происходит в Одессе, будет и в других городах" Украины.

"Две недели назад мы с вами видели как стоят очереди из "скорой" помощи у приемных отделений клиник, которые занимались COVID-19. Сегодня эти очереди стали меньше, но благодаря тому, что практически 350 коек городских больниц были перепрофилированы, — заметил Калинчук. — Это такие отделения, как ожоговое, кардиология, неврология и т.д."

По его словам, резерв этих коек и персонала "очень ограничен", а кроме того вскоре "будет проблема уже с реанимационными койками".

Отметим, по состоянию на 12 ноября в Одесской области зафиксировано 30 704 случаев инфицирования COVID-19. Из них 22 578 человек продолжают бороться с вирусом.

Вместе с тем в Одессе пока не будут вводить карантин выходного дня. Об этом заявил секретарь оперативного штаба Одесского городского совета по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Александр Тиховский. Он отметил, что, по состоянию на 12 ноября, на территории Одессы сохраняется «оранжевый» уровень эпидемиологической опасности по распространению COVID-19.

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Автор: УНИАН