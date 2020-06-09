Врач-инфекционист объяснила, почему в Украине высокое количество больных на коронавирус

В Украине продолжает расти количество новых случаев COVID-19. По состоянию на 9 июня заболели уже почти 28 тысяч человек.

В Украине не уменьшается количество новых больных COVID-19, а это является одним из главных показателей, что влияет на карантинные условия. По мнению врача-инфекциониста Ларисы Мороз, это происходит по нескольким причинам. В частности, увеличивается количество тестирований, в результате чего оказывается больше новых случаев.

Но, кроме этого, население неправильно восприняло постепенное уменьшение карантинных мероприятий, которые проходили в течение последних месяцев. Украинцы почувствовали, что ограничения уже полностью отменены, и можно жить той жизнью, которая была до марта 2020 года. Об этом главная инфекционист Винницкой области рассказала в программе "После всего" на 24 канале.

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Она отметила, что в помещениях торговых центров или различных супермаркетов люди не придерживаются как социальной дистанции, так и масочного режима.

Также она отметила, что сейчас увеличилось число больных с так называемой группы риска. То есть, это люди в возрасте от 65 лет, которые являются наиболее тяжелыми пациентами.

Она сообщила, что, по официальной статистике в Украине сейчас 304 людей, которые больные на коронавирус и находятся в тяжелом или терминальном состоянии.

"К сожалению, мы будем иметь увеличение количества не только заболевших, но и пациентов, которым не оказали помощи", – подчеркнула Лариса Мороз.

Врач-инфекционист пояснила, что 304 случаи официально зарегистрированных тяжелых больных – это самый высокий показатель за последние месяцы. Ведь до этого их было 250 – 270 человек.

"К сожалению, мы сейчас выходим на стабильно высокие цифры. Всегда призывала, что мы должны приучиться жить в новых условиях. И масочный режим, и социальная дистанция будут с нами еще несколько месяцев", – прокомментировала она.

Лариса Мороз надеется, что теплая погода и ультрафиолет будут немного подавлять репликацию вируса. Но пример некоторых стран Южной Америки, африканских стран или Израиля показывает, что этот вирус 100% не зависит от того, какая будет температура и ультрафиолет.

Врач-инфекционист призывает придерживаться двух правил:

масочный режим, особенно в закрытых помещениях;

социальная дистанция.

О коронавирусе в детских садах

По словам главного инфекциониста Винницкой области, во всех детских дошкольных заведениях, которые открылись после карантина, должны были приняты определенные санитарно-гигиенические мероприятия, а также должны проводиться проверки.

"Вспышка COVID-19 в детсаду в Броварах показал, что детское население болеет в легкой форме, почти бессимптомной. В Украине почти нет тяжелых случаев", – пояснила Лариса Мороз.

Врач отметила, что в детских садах должно постоянно быть лабораторное обследование воспитателей и персонала, которые работают с детьми. Оно должно быть каждые 5 дней, и таким образом удастся избежать подобных вспышек.

"По моему мнению, возможно, даже и родителям, которые водят детей в сад, должны проводить ПЦР-тестирования, чтобы мы знали, что у них нет этого вируса", – предположила Лариса Мороз.

По ее словам, это будет способствовать тому, что родители не смогут заразить своих детей, у которых болезнь может протекать бессимптомно.

Напомним, в Броварах в детсаду "Калинка" COVID-19 обнаружили у 9 детей и 3 взрослых. Сейчас нескольких воспитанников садика госпитализировали, остальные находятся дома под присмотром родителей.

Известно, что первой заболела воспитательница детсада. Следовательно, на коронавирус решили протестировать всех детей, с которыми контактировала женщина, и других работников учреждения. Садик сейчас закрыт на карантин.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 9 июня в Украине зарегистрировано 27 тыс. 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12 тыс. 412 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 394 новых случаев.

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