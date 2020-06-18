Впервые более 800 человек за сутки: в Украине стремительно растет количество инфицированных COVID-19

Всего за время пандемии в Украине от коронавируса выздоровели 15447 человек.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 829 человек, зафиксировано 23 летальных случая.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро четверга, 18 июня.

За все время пандемии COVID-19 в Украине побороли недуг 15447 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 34 063 человека, летальных случаев — 966.

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В частности, больше всего случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области - 171, Закарпатской - 74 и Ривненской - 73.

Из-за роста заболеваемости на протяжении последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут усилить.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на четверг, 18 июня, коронавирусом в мире заразились более 8,4 млн человек. От COVID-19 скончались 451 тыс. инфицированных, вылечились около 4,4 млн.

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