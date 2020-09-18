Он отметил, что сейчас в Украине идет постепенный рост заболеваний COVID-19.

В Украине постепенно растет количество больных на коронавирус COVID-19. К тому же, в течение осени и зимы этот показатель значительно повысится.

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Несмотря на это, пока речь не идет о второй волне COVID-19 в стране. Он отметил, что сейчас в Украине идет постепенный рост заболеваний COVID-19.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть довольно стремительно", – сказал он.

Ранее британские ученые спрогнозировали пик госпитализаций и смертей в результате коронавирусного заболевания на январь – февраль 2021 года.

Коронавирус в Украине: что известно

По состоянию на 17 сентября в Украине подтвердили 166 244 случаев коронавирус COVID-19. Из них 3 584 человек заразились за минувшие сутки, 16 сентября. Это - рекордное количество новых больных. От осложнений, вызванных недугом, умерли 3 584 человека. Зато удалось выздороветь 73 913 пациентам.

16 сентября в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству заболеваний коронавирусом. За сутки заболело 3584 человека. При этом предыдущий антирекорд был почти на 400 случаев меньше. Всего в стране заболели уже 166 244 человек.

Ученые составили прогноз развития пандемии COVID-19 в Украине

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Автор: Виктория Гордиенко