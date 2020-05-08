Во Львовской области собрали штаб быстрого реагирования из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом
09:35, 08 мая 2020Страна
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На Львовщине за минувшие сутки было выявлено 65 новых инфицированных.
Иллюстрация / REUTERS
Во Львовской области власти сообщили о резком увеличении числа случаев заражения коронавирусом.
Как написал у себя в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, за минувшие сутки было выявлено 65 новых инфицированных.
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По его словам, это больше, чем во всех других областях Украины.
«Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба», — отметил Садовый.
По данным на 8 мая, в Украине с начала эпидемии коронавирусом заразилась 14 195 человек, умер 361 пациент с COVID-19. Более 2 тысяч человек выздоровели.
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