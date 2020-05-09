Во Львове во время эпидемии коронавируса инфицировались почти полсотни медиков

За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2848 человек.

Во Львове в течение карантина 49 медицинских работников подхватили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил руководитель городского управления здравоохранения Владимир Зуб, сообщает Гал-Инфо.

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«По состоянию на сегодняшнее утро у нас зафиксировано 49 случаев заболевания работников учреждений здравоохранения. Из них 16 уже выздоровели, еще 16 находятся дома на самоизоляции, и 17 находятся на стационарном лечении. К счастью, течение заболевания легкое или средней тяжести. На сегодня среди наших работников, которые лечатся в стационарах, пациентов в тяжелом состоянии нет», - отметил Зуб.

За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2848 человек, госпитализированы - 447, на амбулаторном лечении - 2431 человек, выписаны - 304 человека.

Сейчас в больнице находится 143 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - двое человек.

В общем COVID-19 обнаружили у 660 человек, 18 человек умерли. 138 пациентов выздоровели.

Как сообщал ранее УНИАН, в Ровенской области за сутки, 8 мая, подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

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