Во Львове во время эпидемии коронавируса инфицировались почти полсотни медиков
Во Львове в течение карантина 49 медицинских работников подхватили коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщил руководитель городского управления здравоохранения Владимир Зуб, сообщает Гал-Инфо.
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«По состоянию на сегодняшнее утро у нас зафиксировано 49 случаев заболевания работников учреждений здравоохранения. Из них 16 уже выздоровели, еще 16 находятся дома на самоизоляции, и 17 находятся на стационарном лечении. К счастью, течение заболевания легкое или средней тяжести. На сегодня среди наших работников, которые лечатся в стационарах, пациентов в тяжелом состоянии нет», - отметил Зуб.
За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2848 человек, госпитализированы - 447, на амбулаторном лечении - 2431 человек, выписаны - 304 человека.
Сейчас в больнице находится 143 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - двое человек.
В общем COVID-19 обнаружили у 660 человек, 18 человек умерли. 138 пациентов выздоровели.
Как сообщал ранее УНИАН, в Ровенской области за сутки, 8 мая, подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
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