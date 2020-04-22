Во Львове от коронавируса умерла 60-летняя медсестра

Женщина умерла в Центре легочного здоровья, где работала младшей медсестрой.

Во Львове от коронавируса умерла 60-летняя жительница Яворовского района, которая работала в Центре легочного здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба Яворовской райгосадминистрации.

Читайте такжеНа Львовщине - вспышка коронавируса среди медиков: пациентка скрыла контакты с больной (видео)

«Умерла женщина, 1960 г. р., из с. Вороцев, у которой недавно подтвердили диагноз коронавирус, которая работала младшей медсестрой в областном Центре легочного здоровья», - говорится в сообщении.

В РГА отметили, что женщина заболела 7 апреля, когда появились симптомы повышения температуры и кашель.

«Больная за медпомощью не обращалась, лечилась дома сама. Обратилась 12 апреля за медицинской помощью по месту работы в Центр легочного здоровья и сразу была госпитализирована. Ей проведено обследование на COVID-19 (ПЦР), результат положительный. Врачи боролись до последнего, но болезнь оказалась сильнее», - сказано в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Львовского городского совета, женщина умерла сегодня, 22 апреля.

Также сегодня получен положительный результат ПЦР-теста скончавшегося в ночь с 20 на 21 апреля в Винниковском госпитале.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 апреля на Львовщине было зафиксировано 274 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Читайте также: