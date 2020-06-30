Во Львове и Черновцах открывают больницы второй очереди для лечения COVID-19

В этих регионах больницы наиболее заполнены, поэтому готовят другие медучреждения, чтобы принять всех инфицированных.

30 июня Минздрав начнет развертывание больниц второй очереди во Львове и Черновицкой области для приема больных на коронавирус.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, пишет 24 канал.

Также он опроверг информацию, что в Закарпатской области есть загруженность койко-мест в больницах 70%.

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"Есть во Львове 54%, в Черновцах, мне кажется, чуть более 50%, поэтому Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема больных коронавирусом", – отметил Радуцкий.

Отметим, Львовщина и Буковина лидирует по количеству больных на COVID-19. Больницы наиболее заполнены, поэтому готовят другие медучреждения, чтобы принять всех инфицированных.

На Львовщине 5435 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. 146 человек умерло, 747 – выздоровело.

На Буковине зафиксировали 4801 случай коронавируса. Умерло 183 человека, 1900 – выздоровело.

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