"Будем отслеживать динамику": Ляшко прокомментировал рост количества новых случаев COVID-19 в Украине

Ляшко так же ответил на вопрос, вернут ли жесткий карантин, если рост заболеваемости коронавирусом в Украине подтвердится.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал рост количества новых выявленных случаев коронавируса в Украине.

“Мы еще не можем сказать, что это последствие ослабления карантина. Будем отслеживать динамику", - сказал Ляшко LB.ua.

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Отвечая на вопрос, вернут ли жесткий карантин, если рост заболеваемости подтвердится, Ляшко сказал, что поскольку действует адаптивный карантин, решения будут приниматься в регионах в зависимости от их ситуации.

"Возросла инцидентность в Киеве (вчера она cоставила 13,8 вместо допустимых 12 - ред.). Если динамика сохранится, они будут принимать решение по откату назад. Такие решения может принять региональная комиссия. И я не уверен, что такая инцидентность позволит Киеву открыть кафе и рестораны 5 июня", - сказал Ляшко.

Напомним, вчера подтвердили вспышку коронавируса в воинской части Киева. До этого - в городской больнице скорой помощи, которая не является опорной по коронавирусу.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 4 июня зарегистрировано 25 тыс. 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 тыс. 042 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев.

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