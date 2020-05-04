В Запорожье обнаружили вспышку коронавируса: снова в общежитии

Зараженная жила в общежитии на 4 этаже, на котором проживает 45 человек.

Уже во втором общежитии Запорожье обнаружили коронавирус, начинается проверка контактных лиц.

"В одном из общежитий, который расположен в Заводском районе, сегодня выявлен случай заболевания коронавирусом. По поручению городского головы Владимира Буряка, вечером состоялось заседание городского штаба для оперативного управления мероприятиями по недопущению дальнейшего распространения коронавируса", - сообщила Запорожский городской совет.

Больную с подтвержденным диагнозом отправили в областную инфекционную больницу. Начали проверку контактных лиц.

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Зараженная жила в общежитии на 4 этаже, на котором проживает 45 человек. В первую очередь возьмут анализы у всех жителей этого этажа. Они будут оставаться в самоизоляции. Возле общежития установлен пост полиции.

Как сообщает горсовет, по опыту общежитии в Александровском районе города, где ранее обнаружили коронавирус, все инфицированные были обнаружены на одном этаже. Поэтому на данный момент решено ограничить передвижение именно жильцов 4 этажа общежития в Заводском районе.

Как сообщал ранее УНИАН, 25 апреля в одном из общежитий в Александровском районе Запорожья выявили 11 больных коронавирусной инфекцией.

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