Сейчас инфицированный сотрудник находится на самоизоляции.

У одного из сотрудников Высшего совета правосудия диагностировали заболеваниt COVID-19.

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Как сообщается на сайте ВРУ, сейчас инфицированный находится на самоизоляции. Его состояние не требует госпитализации. Установлен круг лиц, с которыми мог контактировать больной, им сделали тесты.

Высший совет правосудия принимает дополнительные меры, чтобы сдержать эпидемию. Сотрудникам рекомендуют при наличии малейших симптомов уходить в самоизоляцию.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 8 сентября

С начала пандемии в Украине зарегистрировано 140 тыс. 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 934 летальных, 63 тыс. 546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 411 новых случаев.

24% украинцев считают вовсе не угрожающей для себя эпидемию коронавируса, и только 14% - очень угрожающей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Автор: Дмитрий Захаров