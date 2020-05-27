В ВСУ зафиксирован третий летальный случай от COVID-19

Сейчас в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 162 случая COVID-19.

В рядах Вооруженных Сил Украины зарегистрирован третий летальный случай от COVID-19.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

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«В Вооруженных Силах Украины зафиксирован третий летальный случай от коронавируса», - говорится в сообщении. Сейчас в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 162 случая COVID-19, активных больных – 57, выздоровели 102 человека.

«За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых (один из них летальный) случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», - говорится в сообщении.

В командовании Медицинских сил уточнили, что от COVID-19 25 мая умер работник ВСУ (Львовская область), в учреждениях здравоохранения находятся двое военнослужащих, еще один военнослужащий (Киевская область) - на амбулаторном лечении.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 мая зарегистрировано 21 тыс. 905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 321 новый случай.

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