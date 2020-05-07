Еще двое военных ВСУ заболели COVID-19

Оба военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано два новых случая заболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сил ВСУ.

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Так, военнослужащий в Одесской области и сотрудник ВСУ в Винницкой области лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

«На 7:00 7 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 29 человек. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и 2 летальных случая», - говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 223 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 63 человека.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 7 мая зафиксировано 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.