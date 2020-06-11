В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания COVID-19

За время пандемии уже выздоровели 158 служащих Вооруженных сил, летальных случаев - 4.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, по состоянию на 10:00 COVID-19 болеют 159 военнослужащих.

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Из числа выявленных за прошедшие сутки случаев в учреждениях здравоохранения находятся 18 человек: 15 военнослужащих в изоляторе одной из воинских частей в Киевской области; в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" и Военно-медицинском клиническом центре Западного региона находятся по одному военнослужащему; один работник ВС Украины находится на стационарном лечении в инфекционной больнице города Днепр.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 7 человек (Киевская, Харьковская, Винницкая, Ивано-Франковская область ˗ по 1 военнослужащему, Львовская область ˗ 2 военнослужащих, Днепропетровская область ˗ 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели 158 человек, летальных случаев - 4.

В изоляции (в том числе, самоизоляции) находятся 598 человек. Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 123 человека.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9.00 11 июня в Украине уже зарегистрировано 29 тыс. 070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальные, 13 тыс. 141 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 689 новых случаев.

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