В ВСУ за прошедшие сутки выявлено 10 новых случаев COVID-19

В учреждениях здравоохранения находятся два человека, восемь - лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщается на странице командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

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«За прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», - говорится в сообщении. В командовании уточнили, что в учреждениях здравоохранения находятся два человека, восемь - лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Всего, по состоянию на 10:00 2 июня в ВСУ болеют 124 человека острой респираторной болезнью COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели 115 человек, летальных исходов - 4. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 448 человек.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 2 июня зарегистрировано 24 тыс. 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10 тыс. 78 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев заболевания.

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