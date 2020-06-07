В ВСУ зафиксировано 6 новых случаев COVID-19, всего болеют 140 человек

Всего за время пандемии выздоровели 143 военных.

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано 6 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщается на странице командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

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«По состоянию на 10:00 7 июня в Вооруженных силах Украины 140 человек болеет острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели – 143 лица, летальных исходов – 4. За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19», - сказано в сообщении.

Из обнаруженных вчера инфицированных в лазарете одной из воинских частей Ровенской области находятся 4 военнослужащих, два человека (Волынская и Черновицкая область – по 1 военнослужащему) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Отмечается, что в изоляции, в том числе в самоизоляции, находятся 611 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 7 июня в Украине зарегистрировано 26 тысяч. 999 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них за минувшие сутки – 485 новых.

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