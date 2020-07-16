Комбинация двух причин: в ВОЗ объяснили, почему в Украине растет заболеваемость COVID-19

В организации обратили внимание на соблюдение людьми правил карантина.

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили рост заболеваемости коронавирусом в Украине.

Как рассказал глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт, это комбинация двух причин, пишет "РБК-Украина".

Он отметил, что способность относительно тестирований в Украине повысилась. Если три месяца назад это была 1 тысяча, то сегодня можно проводить 13 тысяч ПЦР-тестов. Это первая причина.

Читайте такжеВ Киеве после вчерашнего антирекорда несколько уменьшилось число новых случаев COVID-19

"В то же время, если мы посмотрим на поведение людей, то увидим, что они стали более расслабленными", - сказал Хабихт.

По его словам, люди не придерживаются социальной дистанции, в ресторанах сидят близко друг с другом - это составляет определенные риски.

"Поэтому, если все будет продолжаться в том же русле, то, я думаю, количество случаев будет расти не только благодаря расширению тестирования, но и из-за поведения людей", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский выступил против продления карантина в Украине больше, чем на один месяц.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram