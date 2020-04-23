В общежитии в Вишневом подтвердили 78 случаев заболевания COVID-19 (фоторепортаж)

Всего было проверено 224 образца биологического материала.

В общежитии города Вишневое Киевской области, где произошла вспышка COVID-19, по состоянию на утро 23 апреля подтвердили 78 случаев заболевания

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации на своей странице в Facebook.

Государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины" завершило ПЦР-тестирование жителей этого общежития. Всего было проверено 224 образца биологического материала. В итоге было подтверждено 78 случаев COVID-19, в том числе 16 – у детей до 17 лет. Среди зараженных – двое работников общежития.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин заявил, что жители одного из общежитий в городе Вишневое массово заболели COVID-19.

По его словам, в общежитии, по состоянию на 21 апреля, выявлено 37 больных, среди которых дети. Два человека умерли.

В общежитии введено состояние особого передвижения, местные власти привозят в общежитие продукты, лекарства и средства гигиены.

У всех жителей общежития взяты биологические материалы для проведения ПЦР-тестов.

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