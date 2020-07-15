В Винницком центре сердечно-сосудистой патологии произошла вспышка COVID-19

Также больные COVID-19 выявлены в Брацлавской школе-гимназии и в Тывровском областном доме-интернате для лиц с инвалидностью и пожилых людей.

В Винницком региональном центре сердечно-сосудистой патологии выявлено 15 инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.

«В учреждении г. Винница «Региональный центр сердечно-сосудистой патологии» сегодня отобран 171 образец биологического материала, по состоянию на 11:00 Лабораторным центром уже протестировано 140 образцов», - говорится в сообщении.

Указывается, что по результатам обследований выявлено 15 положительных лиц: 9 медицинских работников (1 врач, 6 медицинских сестер и 2 санитара) и 6 пациентов.

По поручению главы департамента здравоохранения облгосадминистрации, специалисты выехали в учреждение для проведения эпидрасследования и недопущения дальнейшего распространения болезни среди клиентов учреждения.

Также, согласно сообщению Винницкой ОГА, COVID-19 обнаружен в Брацлавском учебно-воспитательном комплексе школе-гимназии.

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«После выявления симптоматики у 2 детей и подтверждения их заболевания COVID обследованы методом ПЦР все контактные работники и дети. Коронавирус выявлен у 5 детей и 1 работника. Дети госпитализированы в детскую областную инфекционную больницу, обследованы, пневмония не подтверждена», - говорится в сообщении.

Также в Тывровском областном доме-интернате для лиц с инвалидностью и пожилых людей после подтверждения заболеваемости COVID-19 у санитарки, которая неделю находилась дома, имела симптомы и самостоятельно обратилась к семейному врачу, было проведено полное обследование всех работников и подопечных учреждения.

«Проверено методом ПЦР 176 работников и 189 клиентов заведения. Коронавирус обнаружен у 7 человек и 7 подопечных. Ни у одного из них не наблюдаются проявления болезни. В настоящее время болезнь протекает бессимтомно. Работники находятся на амбулаторном лечении под наблюдением семейных врачей. Клиенты заведения госпитализированы для постоянного надзора и медицинского контроля в больницу. В учреждении проведена дезинфекция и усилен контроль за состоянием работников и клиентов», - добавили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 15 июля зарегистрировано 55 тыс. 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 427 летальных, 28 тыс. 131 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 836 новых случаев.

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