В Украине за сутки выявили почти полторы тысячи новых больных коронавирусом
В Украине зафиксировано 1464 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте такжеС сегодняшнего дня в Украине вводятся новые Карантинный зоны Об этом говорится в Телеграмм-канале Минздраве. 17 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 92820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2089 летальных, 48164 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1464 новых случая. Всего проведено 1300289 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 342 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 3234 случая;
- Волынская область - 4707 случаев;
- Днепропетровская область - 1750 случаев;
- Донецкая область - 1094 случая;
- Житомирская область - 2479 случаев;
- Закарпатская область - 6329 случаев;
- Запорожская область - 1118 случаев;
- Ивано-Франковская область - 6790 случаев;
- Кировоградская область - 743 случая;
- г. Киев - 10642 случая;
- Киевская область - 4554 случая;
- Львовская область - 12 079 случаев;
- Луганская область - 184 случая;
- Николаевская область - 819 случаев;
- Одесская область - 5062 случая;
- Полтавская область - 557 случаев;
- Ровенская область - 7716 случаев;
- Сумская область - 891 случай;
- Тернопольская область - 3817 случаев;
- Харьковская область - 6156 случаев;
- Херсонская область - 301 случай;
- Хмельницкая область - 1618 случаев;
- Черновицкая область - 7782 случая;
- Черкасская область - 1165 случаев;
- Черниговская область - 1233 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 августа 2020 в Центр поступило 1490 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 150 017 сообщений о подозрении на COVID-19.
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