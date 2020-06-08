В Украине за сутки выявили почти полтысячи новых случаев инфицирования коронавирусом

Всего коронавирусом в Украине инфицировано 27 тыс. 462 человека, умерли 797.

В Украине за сутки обнаружили 463 новых случая заражения коронавирсной инфекцией COVID-19 и 9 умерших.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В частности, в Украине с начала пандемии зарегистрировано 27 тыс. 462 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них за сутки - 463 новых.

Также количество летальных случаев возросло до 797, из них за сутки - 9 новых.

За последние сутки выздоровел 141 человек.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 1150 случаев, Волынская область - 1079, Днепропетровская область - 971, Донецкая область - 231, Житомирская область - 897, Закарпатская область - 1386, Запорожская область - 496, Ивано-Франковская область - 1582, Кировоградская область - 559, г. Киев - 3490, Киевская область - 1812, Львовская область - 2162, Луганская область - 54, Николаевская область - 309, Одесская область - 1002, Полтавская область - 274, Ривненская область - 2071, Сумская область - 193 Тернопольская область - 1294, Харьковская область - 1287, Херсонская область - 179, Хмельницкая область - 518, Черновицкая область - 3698, Черкасская область - 469, Черниговская область - 299 случаев.

По данным ЦОС, в общем проведено 431 085 тестирований методом ПЦР.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 8 июня 2020 года в Центр поступило 582 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 65 687 сообщений о подозрении на COVID-19.

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