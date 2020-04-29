В Украине за сутки коронавирусом заболело больше людей, чем выздоровело - ОП

В стране продолжает расти количество больных COVID-19.

В Украине количество заболевших коронавирусом за сутки до сих пор превышает количество тех, кто выздоровел.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

"Продолжается рост количества больных COVID-19", - об этом сообщили на ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, которую провел Зеленский.

Отмечается также, что за минувшие сутки было зафиксировано 456 новых случаев, 111 человек – выздоровели.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки коронавирусом заболели почти полсотни людей. В больницы города госпитализировали 17 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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