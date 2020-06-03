В Украине за сутки коронавирусом инфицировалось почти полтысячи человек

С начала пандемии умерли 735, выздоровели 10 тыс. 440 человек.

В Украине зарегистрировано 24 тыс. 823 случая заболевания COVID-19, из них за сутки - 483 новых.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии от COVID-19 умерли 735 человек, за минувшие сутки - 8.

В то же время количество выздоровевших достигло 10 тыс. 440 человек, за минувшие сутки - 362.

Всего случаи COVID-19 подтверждены: Винницкая обл. - 1050 (657 выздоровели), Волынская обл. - 959 (278 выздоровели), Днепропетровская обл. - 950 (267 выздоровели), Донецкая обл. - 166 (97 выздоровели), Житомирская обл. - 780 (472 выздоровели), Закарпатская обл. - 1236 (434 выздоровели), Запорожская обл. - 463 (258 выздоровели), Ивано-Франковская обл. - 1465 (862 выздоровели), г. Киев - 3133 (756 выздоровели), Киевская обл. - 1652 (418 выздоровели), Кировоградская обл. - 523 (403 выздоровели), Луганская обл. - 49 (40 выздоровели), Львовская обл. - 1830 (457 выздоровели), Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели), Одесская обл. - 913 (231 выздоровел), Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели), Ривненская обл. - 1873 (993 выздоровели), Сумская обл. - 174 (147 выздоровели), Тернопольская обл. - 1200 (948 выздоровели), Харьковская обл. - 1131 (467 выздоровели), Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел), Хмельницкая обл. - 469 (259 выздоровели), Черкасская обл. - 416 (320 выздоровели), Черновицкая обл. - 3442 (1017 выздоровели), Черниговская обл. - 203 (63 выздоровели).

Как сообщал УНИАН, в Минздраве назвали регионы, где за сутки выявили больше всего больных COVID-19. В частности, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Ровенской области – 53, Житомирской области - 34 и Львовской области – 34.

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