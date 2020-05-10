В Украине подтвердилось уже более 15 тысяч случаев COVID-19
По состоянию на утро 10 мая в Украине лабораторно подтверждено 15 232 случая заражения коронавирусом. 391 случай – летальный, за сутки от болезни погибли 15 человек.
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Как свидетельствуют данные СНБО. На сегодня от коронавируса выздоровели 3060 украинцев (+151 за сутки).
Сейчас COVID-19 в Украине болеет 11 781 человек. 39 263 больных – под подозрением.
Количество случаев коронавируса в областях
По данным Минздрава, на сегодня коронавирусная болезнь обнаружена во всех областях Украины:
Винницкая область - 544 случая;
Волынская область - 470 случаев;
Днепропетровская область - 704 случая;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 517 случаев;
Закарпатская область - 695 случаев;
Запорожская область - 328 случаев;
Ивано-Франковская область - 1116 случаев;
Кировоградская область - 416 случаев;
м. Киев - 1805 случаев;
Киевская область - 972 случая;
Львовская область - 753 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 221 случай;
Одесская область - 636 случаев;
Полтавская область - 246 случаев;
Ровенская область - 926 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Тернопольская область - 999 случаев;
Харьковская область - 572 случая;
Херсонская область - 159 случаев;
Хмельницкая область - 175 случаев;
Черновицкая область - 2268 случаев;
Черкасская область - 341 случай;
Черниговская область - 73 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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