В Украине подтвердилось уже более 15 тысяч случаев COVID-19

За сутки от коронавируса погибли 15 больных, однако 151 пациент выздоровел.

По состоянию на утро 10 мая в Украине лабораторно подтверждено 15 232 случая заражения коронавирусом. 391 случай – летальный, за сутки от болезни погибли 15 человек.

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Как свидетельствуют данные СНБО. На сегодня от коронавируса выздоровели 3060 украинцев (+151 за сутки).

Сейчас COVID-19 в Украине болеет 11 781 человек. 39 263 больных – под подозрением.

Количество случаев коронавируса в областях

По данным Минздрава, на сегодня коронавирусная болезнь обнаружена во всех областях Украины:

Винницкая область - 544 случая;

Волынская область - 470 случаев;

Днепропетровская область - 704 случая;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 517 случаев;

Закарпатская область - 695 случаев;

Запорожская область - 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 1116 случаев;

Кировоградская область - 416 случаев;

м. Киев - 1805 случаев;

Киевская область - 972 случая;

Львовская область - 753 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 221 случай;

Одесская область - 636 случаев;

Полтавская область - 246 случаев;

Ровенская область - 926 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 999 случаев;

Харьковская область - 572 случая;

Херсонская область - 159 случаев;

Хмельницкая область - 175 случаев;

Черновицкая область - 2268 случаев;

Черкасская область - 341 случай;

Черниговская область - 73 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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