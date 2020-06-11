В трех областях Украины за сутки не выявили ни одного случая COVID-19
Несмотря на новый антирекорд заболеваемости на коронавирус в течение суток 10 июня, в Украине остались области, где не зафиксировали новых случаев.
Об этом 11 июня сообщает Центр общественного здоровья.
Читайте такжеВ Минздраве назвали регионы, где за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19
Так, за 24 часа ни одного нового инфицированного не нашли в Полтавской области. Правда, там за сутки также 0 выздоровевших и также 0 смертей. Другая область без новых случаев - Луганска. 0 - умерших и один человек выздоровел. Такая же ситуация в Херсонской области.
Наиболее положительная динамика за сутки наблюдается в Кировоградской области. Там обнаружили лишь 1 новый случай и 0 смертей, а вот поправились в регионе сразу 24 человека.
В целом в Украине обнаружили 29 070 случаев коронавируса. С начала пандемии умерли 854 человека. За последние сутки зафиксировали 689 новых случаев. Количество выздоровевших составило уже 13 141.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram