В трех областях Украины за сутки не выявили ни одного случая COVID-19

Еще в одной области обнаружили лишь один новый случай.

Несмотря на новый антирекорд заболеваемости на коронавирус в течение суток 10 июня, в Украине остались области, где не зафиксировали новых случаев.

Об этом 11 июня сообщает Центр общественного здоровья.

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Так, за 24 часа ни одного нового инфицированного не нашли в Полтавской области. Правда, там за сутки также 0 выздоровевших и также 0 смертей. Другая область без новых случаев - Луганска. 0 - умерших и один человек выздоровел. Такая же ситуация в Херсонской области.

Наиболее положительная динамика за сутки наблюдается в Кировоградской области. Там обнаружили лишь 1 новый случай и 0 смертей, а вот поправились в регионе сразу 24 человека.

В целом в Украине обнаружили 29 070 случаев коронавируса. С начала пандемии умерли 854 человека. За последние сутки зафиксировали 689 новых случаев. Количество выздоровевших составило уже 13 141.

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