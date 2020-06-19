В Украине в течение почти 10 дней фиксируется рост заболеваемости COVID-19 – Степанов

По словам Степанова, сегодняшнее количество новых случаев COVID-19 является очередным антирекордом, которого Украина еще не знала.

В Украине в течение почти 10 дней фиксируется рост заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге.

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«Сегодня очередной антирекорд, которого Украина еще не знала. Уже в течение почти 10 дней, когда я объявляю цифры, мы наблюдаем рост заболеваемости. Каждое утро мы обращаемся к вам (украинцам - УНИАН) относительно соблюдения тех правил, которые установлены именно для украинцев. Соблюдение этих правил является обязательным для нашего здоровья, ради нашей жизни», - сказал министр.

По его словам, украинцы должны пользоваться масками, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, чтобы «у нас не было таких ужасных цифр каждое утро».

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 19 июня зарегистрировано 34 тыс. 984 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 985 летальных, 16 тыс. 33 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 921 новый случай.

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