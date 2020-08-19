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В Сумах откроют больницу "второй волны" из-за вспышки коронавируса

00:55, 19 августа 2020
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В Сумах зафиксирован рост числа заболевших COVID-19 / фото yandex.ru/maps

Об этом в Facebook сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Сообщается, что больных коронавирусом будет принимать Сумская городская клиническая больница № 5.

Опорными по коронавирусу в городе были определены детская клиническая больница Св. Зинаиды и областная инфекционная больница им. Зиновия Красовицкого.

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Автор: Денис Прядко

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