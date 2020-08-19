В Сумах откроют больницу "второй волны" из-за вспышки коронавируса

Больных коронавирусом будет принимать Сумская городская клиническая больница № 5.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Сумах откроют больницу второй волны.

Об этом в Facebook сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Сообщается, что больных коронавирусом будет принимать Сумская городская клиническая больница № 5.

Опорными по коронавирусу в городе были определены детская клиническая больница Св. Зинаиды и областная инфекционная больница им. Зиновия Красовицкого.

Коронавирус в Украине

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В Украине по состоянию на утро 18 августа зафиксировано 1616 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян.

В восьми областях Украины, а также в Киеве по состоянию на 18 августа превышены нормы загруженности больниц пациентами с коронавирусом.

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Автор: Денис Прядко