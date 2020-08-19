В Сумах откроют больницу "второй волны" из-за вспышки коронавируса
00:55, 19 августа 2020Страна
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Больных коронавирусом будет принимать Сумская городская клиническая больница № 5.
В Сумах зафиксирован рост числа заболевших COVID-19 / фото yandex.ru/maps
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Сумах откроют больницу второй волны.
Об этом в Facebook сообщил мэр Сум Александр Лысенко.
Сообщается, что больных коронавирусом будет принимать Сумская городская клиническая больница № 5.
Опорными по коронавирусу в городе были определены детская клиническая больница Св. Зинаиды и областная инфекционная больница им. Зиновия Красовицкого.
Коронавирус в Украине
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- В Украине по состоянию на утро 18 августа зафиксировано 1616 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян.
- В восьми областях Украины, а также в Киеве по состоянию на 18 августа превышены нормы загруженности больниц пациентами с коронавирусом.
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