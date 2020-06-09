В шести регионах Украины не зафиксировали новые случаи коронавируса

По состоянию на утро 9 июня в стране зарегистрировано 27 тысяч 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

В шести областях Украины нет новых случаев коронавируса. Положительная динамика наблюдается преимущественно на Востоке и Юге страны.

Читайте такжеВ Минздраве назвали регионы, где за минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Украины.

Так, не выявлено больных в Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Хмельницкой областях.

При этом в Полтавской и Хмельницкой областях зафиксировано по одному выздоровлению от COVID-19. В остальных из этих областей нет ни новых выздоровевших, ни летальных исходов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 9 июня в Украине зарегистрировано 27 тысяч 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12 тысяч 412 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 394 новых случаев.

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