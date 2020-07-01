В Ривненской детской областной больнице случилась вспышка COVID-19

За сутки в Ривненской области выявили 74 новых случая заболевания, 2 человека скончались, 17 – выздоровели, сейчас болеют 1 873 человека.

В Ривненской детской областной больнице у нескольких сотрудников подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации на странице в Facebook.

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"В Ривненской детской областной больнице у нескольких работников выявлено COVID-19. Сейчас там ситуация стабильная, очаг локализован, медицинская помощь оказывается в стандартном режиме. Контактные лица находятся на самоизоляции", - сказано в сообщении ОГА.

За сутки в Ривненской области выявили 74 новых случая заболевания, 2 человека скончались, 17 – выздоровели, сейчас болеют 1 873 человека.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине по состоянию на 30 июня, обнаружили 706 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 88 выздоровели, сейчас болеет 24 060 человек.

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