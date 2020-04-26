В Подольске на Одесщине COVID-19 подтвердили в 32 медиков

На прошлой неделе здесь умер 60-летний семейный врач, а теперь инфицированными оказались более 30 его коллег.

На Одесщине в Подольске зафиксировали наибольшее количество случаев коронавируса в области. Именно здесь на прошлой неделе умер 60-летний семейный врач, а ныне COVID-19 подтвердили более 30 его коллег.

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По состоянию на 25 апреля здесь зафиксировано 88 случаев заражения коронавирусом. В то время, как в Одессе – 52 случая и 30 находится на лечении в медучреждении, сообщил в Facebook глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Окончательные результаты ПЦР-тестов медперсонала городской больницы еще ожидают. Из-за ситуации, что сложилась в городе, экстренно собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал ранее УНИАН, 23 апреля, Подольск в Одесской области закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19. Такое решение приняли из-за увеличения количества инфицирования коронавирусом.

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