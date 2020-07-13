В одесском главке Государственной миграционной службы зафиксировали вспышку COVID-19

Инфицирование коронавирусом подтвердилось у семерых сотрудников ведомства.

В Одессе зафиксирована вспышка COVID-19 в региональном главке Государственной миграционной службы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, инфицирование коронавирусом подтвердилось у семерых сотрудников Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области.

Информация, подтверждающая диагноз, поступила 10-11 июля.

Сейчас заболевшие на амбулаторном лечении.

Как отметили в ОГА, пока неизвестно, каким образом произошло инфицирование специалистов. В настоящее время, проводится эпидемиологическое расследование.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, по стостоянию на утро 13 июля в Одесской области лабораторно подтверждены 2211 случаев COVID-19. Из них 520 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 35 новых случаев заболевания, из них семь — у одесситов, 28 — у жителей районов области.

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На стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 82 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, все жители Одессы. Из них 10 - в тяжелом состоянии, без необходимости кислородной поддержки, два человека получают дыхательную СИПАП-терапию без использования аппаратов ИВЛ. Также 70 пациентов - в состоянии средней тяжести.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка — 12-летняя девочка находится дома на самоизоляции под наблюдением педиатра.

Еще 10 детей с COVID-19 в удовлетворительном состоянии продолжают амбулаторное лечение. В городской инфекционной больнице находятся два ребенка — девочка возрастом 8 лет и мальчик в возрасте 13 лет.

За прошедшие сутки в эту больницу поступили 19 человек с подозрением на COVID-19, которых сейчас обследуют.

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