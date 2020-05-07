Болел почти 2 месяца: в Одессе от COVID-19 выздоровел первый зарегистрированный в городе пациент (видео)

После 55 дней строгой самоизоляции ПЦР-тесты наконец показали, что он здоров.

В Одессе от коронавирусной инфекции выздоровел пациент, который по результатам тестов болел COVID-19 дольше всех в Украине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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24-летний Максим Головкин, у которого первым в городе официально подтвердили коронавирус, болел дольше всех пациентов в Украине. На строгой самоизоляции он находился 55 дней.

Даже после того, как у парня не было никаких симптомов, ПЦР-тесты все равно показывали наличие вируса в его организме.

Медики не могли объяснить столь длительное течение болезни, сам Максим решил, что стал носителем COVID-19 и опасался, что его изоляция продлится пожизненно. В конце концов, он таки получил два подряд отрицательные ПЦР-тесты и теперь официально здоров.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 7 мая зафиксировано 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.