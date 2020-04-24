В Одессе вспышка коронавируса произошла в доме престарелых
В Одессе вспышка COVID-19 зафиксирована в доме престарелых.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.
По его словам, в одном из домов престарелых Одессы коронавирусом заразились 5 человек, в том числе – 3 медработника.
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«Первый случай зафиксирован 17 апреля, после чего провели обследование всех контактных лиц, среди которых у 4 человек подтвердилась коронавирусная инфекция», — сказал Гончаров.
Как уточнили УНИАН в Одесской областной государственной администрации, вспышка COVID-19 выявлена в частном доме престарелых «Символ заботы», расположенном в Киевском районе Одессы, на улице Долгой.
По данным сотрудника ОГА, трое медиков находятся на амбулаторном лечении – это медсестры в возрасте 47 и 54 лет, а также 83-летний медбрат.
По состоянию на сегодня в Одесской области зарегистрировано 169 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
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